Эксперт рассказал, как безопасно путешествовать автостопом

Путешествие автостопом – это вызов себе. Как путешествовать на попутных машинах безопасно и что необходимо взять с собой, рассказал «ФедералПресс» музыкант и путешественник Павел Краузе.

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«Автостоп – это не просто путешествие, а расширение своих личностных границ и возможностей», – считает бывалый турист.

Популярно ли путешествие автостопом в России

Данный вид туризма в нашей стране развит очень слабо. Главной причиной являются наши страхи, уверен Павел Краузе. Мы думаем, что в таком путешествии обязательно возникнут проблемы, например, никто не остановится, чтобы подвезти. Но это не так.

«А вдруг остановится человек с нехорошими намерениями? Нет, негативно настроенные люди точно не остановятся. Представьте себя за рулем с плохим настроением – вы просто проедете мимо человека, машущего рукой. Если кто-то остановился, то это значит, что у него есть потребность в общении или же хочется сделать доброе дело», – объясняет путешественник.

Как путешествовать автостопом безопасно

Самое главное, отмечает эксперт, – это позитивный настрой. Таким образом, и случаться с вами будут хорошие события.

Местность

Нужно обязательно просмотреть информацию о диких животных, которые водятся там, где вы планируете путешествовать. Важно знать, как действовать, если вам встретится, например, тигр или медведь, приводит пример эксперт. С каждым видом животных нужно обращаться по-разному.

«С медведем нужно поднять вверх руки, чтобы казаться больше», – приводит пример турист.

Кроме того, при разбивке лагеря не стоит останавливаться рядом с пьяными компаниями, их действия нельзя предсказать.

Погодные условия

Важно заранее ознакомиться с прогнозом погоды той местности, куда вы держите путь. И подготовить снаряжение соответственно погодным условиям.

Какое снаряжение взять с собой

Самое важное – это палатка и спальный мешок, чтобы не беспокоиться о том, где провести ночь. Также специалист советует взять с собой:

принадлежности для умывания (зубная щетка, мыло, полотенце),

сменные комплекты одежды и нижнего белья,

аптечку (лекарства собрать согласно вашим потребностям),

нитку с иголкой на случай повреждения одежды,

нож-мультитул,

запас воды.

«Самое классное, что мне постоянно в дороге пригождалось, но об этом не говорит ни один путеводитель, – это детская присыпка. В пути возникают опрелости, натертости. В такие моменты присыпка спасает», – делится опытом путешественник.

Кроме того, нужно собрать дополнительные вещи в зависимости от погодных условий, например, взять дождевик.

Как планировать путешествие автостопом

Прелесть подобной поездки – это отсутствие четкого плана. Но необходимо определить несколько целей: куда вы идете, что вы хотите от путешествия получить. Также нужно примерно рассчитать расстояние и длительность путешествия. Лучше спланировать свое время так, чтобы не остаться в тайге посреди ночи, советует эксперт.

Кроме того, если вы путешествуете автостопом в первый или второй раз, стоит планировать достаточно короткие поездки, например, в соседнюю область. Также нужно держаться дорог и людных мест, подчеркивает путешественник.

Но Россия – огромная страна, поэтому найти место по душе сможет каждый. Сейчас Павел Краузе работает над книгой о путешествиях по РФ и надеется ее издать, чтобы у читателей была возможность увидеть красоту нашей страны.

Ранее сообщалось о создании проекта «Россия. Импульсы развития» – это цикл документальных фильмов о регионах нашей страны. В каждой серии о жизни в определенной области повествуют сами жители.