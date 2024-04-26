Назван способ избавиться от аэрофобии

Порядка 8 процентов россиян никогда не летали на самолете из-за аэрофобии, рассказали «Ленте.ру» эксперты МТС Travel. Специалисты рассказали о простых способах справиться со страхом полетов: помогут специальные упражнения и информированность.

Специалисты МТС Travel рекомендовали попытаться сфокусироваться на чем-то приятном: подготовить с собой в самолет любимую книгу, запись интересный подкаст, настольную игру и так далее. Также можно выполнить специальное психологическое упражнение.

«Схема подразумевает, что нужно задержать взгляд на пяти объектах, потрогать четыре разных предмета, расслышать три разных звука, почувствовать два разных запаха, ощутить один вкус. Сконцентрировав внимание на органах чувств, человек может вернуться в реальность и справиться со страхом», — объяснили эксперты.

В МТС Travel также напомнили, что аэрофобия — иррациональный страх. Чтобы убедиться в этом, специалисты предложили почитать об истории развития авиасообщения, посмотреть интервью с авиаторами, изучить рейтинги различных авиакомпаний.

«Если от заказа авиабилетов вас отделяет последняя капля страха, придумайте себе поощрение за решимость. Куда вы отправитесь первым делом, когда прилетите в желаемую локацию? Что подарите себе сразу после приземления? В каком ресторане отметите свой успех? Победу над аэрофобией, даже единичную, важно отметить», — подчеркнули специалисты.

Ранее два самолета американских авиакомпаний с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту США. Инцидент случился с Boeing 737-800 MAX и Embraer ERJ-190 в авиагавани Вашингтона имени Рональда Рейгана 18 апреля.