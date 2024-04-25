Дерматолог назвал 3 вещи, к которым не советует прикасаться в гостиницах

Сертифицированный дерматолог Чарльз Пьюза из Нью-Йорка поделился ценными советами в своем личном блоге на TikTok. Эксперт доходчиво объяснил, почему к некоторым вещам в отеле лучше даже не прикасаться — класс гостиницы и уровень номера значения при этом не имеют. Первым делом врач предложил держаться подальше от пульта дистанционного управления и стеклянной посуды, которая может быть в номере.

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«Та же тряпка, которой моют раковину и унитаз, обычно бывает тряпкой, которой протирают эти поверхности», — объяснил он.

Даже если вы склонны верить в порядочность горничных и высокие стандарты чистоты, ученые уверены в обратном. Исследование 2012 года, проведенное Хьюстонским университетом, показало, что телевизионные пульты — один из самых опасных предметов в гостиничном номере наряду с выключателями прикроватных ламп с точки зрения количества бактерий. Увы, дерматолог не советует использовать и любимые многими пакетики и баночки с шампунями, гелями для душа и лосьонами.

«Это заманчиво, но не пользуйтесь этими продуктами для гостиниц — они, как правило, сильно сушат кожу и в них слишком много отдушек», — высказался дерматолог.

Кроме того, эксперт предложил тщательно рассмотреть матрацы при заселении, чтобы убедиться в отсутствии постельных клопов.

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