Колодки, вода и дальнобойщики: как подготовиться к летнему автопутешествию

Летнее путешествие на автомобиле — это не только возможность изрядно сэкономить, например, в сравнении с авиабилетами, но и шанс отлично провести время с семьей или в компании друзей. Оно сулит больше новых и интересных мест с совместными обедами, ночевками в гостинице или кемпинге, экскурсиями и купанием, вечерами у костра.

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Но перед тем, как отправиться в путешествие на машине, нужно предусмотреть ряд характерных мелочей, продумать детали и план поездки, чтобы радость не обернулась нервотрепкой.

Про технику

Начну с подготовки автомобиля на дальнее расстояние.

Мы привыкли, что современная машина отвечает простой формуле "сел и поехал". Поэтому советы автотуристам обычно сводятся к рекомендациям наподобие "надо обязательно записаться на очередное техобслуживание (ТО)". Я же считаю, если автомобиль (относительно) новый и вы за ним ухаживаете, как положено по регламенту, то специально техобслуживание проводить не надо. Разве что его срок вдруг совпадет или придется на канун отъезда. А так достаточно проверки уровня технических жидкостей и с помощью простейшего манометра подкачать шины.

Кстати, если, например, мотор отличается повышенным аппетитом и требует регулярного долива масла, то возьмите с собой пару литров про запас. Не на каждой заправке или в магазине может быть то самое моторное масло, которое вы используете.

Единственное, что, может быть, стоит заменить перед стартом (и то если впереди предстоит действительно дальняя дорога), — это тормозные колодки. Но и здесь с оговоркой, что ваши походили уже изрядно и начинают поскрипывать при резком торможении. Колодки сейчас умеют менять в любом автосервисе, а кто-то отлично справляется и сам, но не переоцените себя. Главное, замену стоит производить именно на новые, что в условиях нынешнего дефицита запчастей может вызвать некоторые затруднения, — подумайте об этом заранее.

Что брать с собой из инструментов и запасных частей — зависит, конечно, от возраста вашего автомобиля, его состояния и вашего опыта. В некоторых европейских странах не то чтобы рекомендуется, а прямо предписывается иметь при себе набор предохранителей и лампочек для авто. Как говорится, запас карман не тянет и лишним тоже не будет. При этом, правда, надо иметь в виду, что во многих современных моделях обычный водитель самостоятельно не сможет поменять лампочку — в силу сложности конструкции машины. Но вполне смогут (скорее всего) оперативно заменить ее в ближайшем сервисе при условии, что запчасть уже на руках.

На мой взгляд, обязательным пунктом во время летнего путешествия является исправно работающий кондиционер. Вообще-то рекомендуется хотя бы раз в год проверять его работоспособность, уровень фреона и т.д. Надеюсь, вам это сделали во время предыдущего ТО. Если есть сомнения или вопросы — обязательно заскочите перед выездом на диагностику. Ведь ехать в жару при неработающем кондее, а если еще и с детьми — то еще "удовольствие".

Нужные и полезные мелочи

Из "химии" очень рекомендую взять с собой в дорогу специальную жидкость для очистки стекол от насекомых. За несколько сотен километров (особенно в южном направлении, тем более ночью) лобовое стекло и фары так покрываются налетом из останков разбившихся мух и комаров, что обычные дворники не справляются. В таком случае единственный оперативный способ очистить стекла — с помощью специальной жидкости во время технической остановки.

Если же придется ехать по платной дороге, купите или возьмите в аренду, попросите у друзей транспондер — маленький прибор для бесконтактной оплаты проезда. Конечно, убедитесь, что на привязанном к нему счету достаточно денег. Это избавит вас от необходимости стоять в очереди на пунктах внесения платы (ПВП), а в разгар курортного сезона, например, на трассе М-4 "Дон" они набираются регулярно. Причем на некоторых трассах — к примеру, ЦКАД, М-12 "Восток" — транспондер по-прежнему обеспечивает еще и скидку при оплате.

Обязательно ли брать с собой в дальнее путешествие видеорегистратор? Нет, но желательно. Места он много не занимает, электричества много не потребляет, но в сложной ситуации, возможно, поможет установить истину — кто виноват, а кто прав.

Тащить же с собой запасную канистру с бензином, считаю, стоит лишь в том случае, если отправляетесь совсем в дикие места. Мало того что присутствие канистры в багажнике — это не слишком приятно (запах), летом, в жару, это еще может быть опасно. На большинстве российских федеральных или региональных дорог проблем с топливом сегодня нет. Тем не менее заранее изучить карту, посмотреть, где есть АЗС, стоит. Я выбираю обычно проверенные сетевые заправки (безопаснее и привычнее), но можно посмотреть отзывы и по другим вариантам.

Кстати, по моему опыту, неплохо бы продублировать выстроенный маршрут и на бумаге (например, распечатать на принтере). Может пригодиться в случае сбоев в Сети — опять же, очень зависит от вашего направления.

Не забываем про человека

Теперь приступаем к сбору вещей, так сказать, личного пользования.

К обычному набору, который уже есть в машине, стоит добавить солнцезащитные очки и шторку на лобовое стекло (предотвратит перегревание салона на остановке), а также обычные шторки на окна. Последнее, считаю, обязательным, если путешествуете с детьми. Также стоит взять зонтик, может быть, и набор одноразовых плащей. Комплект шнуров для зарядки гаджетов и креплений для них же, заряженный пауэрбанк, фонарик и дорожная подушка — то, что я также рекомендую иметь в дорожном путешествии.

Еще что? Влажные и обычные салфетки (много), антисептик (гель или аэрозоль), возможно, пригодится средство от комаров и прочих насекомых. Пакеты для мусора — чтобы не разводить беспорядок в машине.

Внимательно подумайте над содержимым аптечки — это хоть и относится к любым поездкам, но отмечу отдельно. Первым делом соберите лекарства, которые принимаете регулярно, и лекарства на экстренные случаи (средства от головной боли, аллергии, расстройства ЖКТ, а также все для обработки ран и порезов). Возьмите таблетки от укачивания, даже если раньше не было таких проблем. Не забудьте положить в аптечку солнцезащитный крем и пантенол (на всякий случай).

Что взять в дорогу из еды? Самое главное (а тем более летом) — запастись водой. Желательно, чтобы это были бутылки по 0,5 л: из таких удобно пить, в том числе за рулем. Я для себя еще обязательно беру колу — очень, знаете ли, бодрит. Для детей, возможно, стоит предусмотреть бутылки с дозаторами. Конечно, купить воду без проблем можно и на заправке — вопрос цены и выбора.

На перекус стоит взять снеки, злаковые батончики, хлебцы, сухофрукты, орехи. Чипсы и сухарики брать не рекомендовал бы — от них хочется пить все больше. Отдельно решите, чем будете подкармливать детей в пути.

Если планируете останавливаться в дороге на обед, лучше это сделать в проверенных местах. Подойдут крупные сетевые АЗС, где обязательно есть кафе, или сетевые же предприятия общепита. Если таких нет, предлагаю ориентироваться на заведения с фурами (дальнобойщики, как правило, знают, где можно вкусно, недорого и безопасно перекусить) или полицейскими машинами (они точно выбирают лучшие точки).

Про планирование

Как я уже отмечал, лучше всего заранее наметить маршрут путешествия. Обозначить точки для обеда, ночевки и придумать развлечения в дороге.

Например, на трассе М-4 "Дон", которая ведет к Черному морю, немало интересных мест, посещение которых — уже как отдельное путешествие. Это и парк "Кудыкина гора", и Рамонь с дворцом принцессы Ольденбургской и усадьбой дворян Веневитиновых, и линейный корабль — музей "Гото Предестинация" в Воронеже, и Белогорский Воскресенский монастырь с пещерами. Таких удивительных мест вдоль любой трассы предостаточно.

Полезно заранее найти в интернете сообщество водителей, которые ездят по выбранному направлению, внимательно почитать их заметки, возможно, и добавиться в их чат. Тогда будете в курсе актуальной информация про все, что происходит на дороге.

Надо ли планировать ночевки в пути, заранее бронировать места в мотелях или гостиницах? Все зависит от сезона и выбранного направления. К примеру, в июне, по моему личному опыту, нет необходимости заказывать комнаты на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону. Мест, где остановиться на ночлег, на этой магистрали более чем достаточно. Так что можно принять решение об остановке, основываясь на состоянии водителя, и выбирать то, что понравится и где покажется интересной цена. А вот если вы путешествуете, скажем, из Читы в сторону Хабаровска, то лучше договориться и забронировать заранее место — на магистрали Р-297 "Амур" таких точек немного.

Стоит, конечно, учитывать и время выезда — прежде всего в мегаполисах. Если отправляетесь в популярном направлении в разгар отпускного сезона (например, из Москвы в Геленджик в июле), то лучше не планировать выезд на утро субботы или воскресенья. Гарантированно попадете в пробку на выезде из столицы, в Ростовской области в районе Каменска-Шахтинского, а потом, возможно, и на серпантине между Горячим Ключом и Джубгой. Лучше выбрать для старта будний день и выезжать как можно раньше (благо летом солнце встает рано и впереди длинный день).

Лучше, конечно, если есть второй (сменный) водитель, — меняться нужно по мере усталости, не дожидаясь, когда начнут слипаться глаза. Если же за рулем один человек — тем более не стоит тянуть до последнего (ну, еще несколько километров…). Это может плохо кончиться — примеров аварий с заснувшими водителями на трассах не счесть. Так что при первых признаках усталости ищите место для остановки, а еще лучше — и для ночлега.

Это, пожалуй, все основные моменты, которые я бы выделил перед выездом в путешествие на машине. Надеюсь, мои советы помогут сделать вашу поездку комфортной, а если возникла неприятная неожиданность — помогут с легкостью пройти испытание. Легкой дороги и берегите себя!