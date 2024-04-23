Авиаэксперт предложил альтернативу турецким авиалиниям

Объединенные Арабские Эмираты могут предложить множество направлений и удобные стыковки, но стоимость поездки будет зависеть от конкретных дат путешествия и направления, сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя снятие россиян с рейсов турецких авиалиний.

Российское посольство в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки. Чаще всего отказ объясняют тем, что «якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства». В связи с этим россиян призвали «тщательно взвешивать целесообразность использования турецкой авиакомпании.

«Турецкие авиалинии предоставляют очень обширные возможности для стыковочных полетов. Кроме того, Стамбул – крупный хаб, туда можно прилететь разными авиакомпаниями из разных городов России. Наконец, из крупных хабов Стамбул – ближайший к европейской части России», – говорит Пантелеев.

При этом, продолжает эксперт, несмотря на большое количество плюсов, полететь и в Бразилию, и в Аргентину, и в другие страны мира россияне могут иными способами, не рискуя быть снятым с рейса в Турции.

«Альтернативы очевидны – ОАЭ, прежде всего Дубай и авиакомпания Emirates, могут предложить множество направлений и удобные стыковки. Что касается бюджета – это надо смотреть на конкретные направления и даты и сравнивать. Но в целом предложения Турецких авиалиний – одни из наиболее привлекательных по соотношению цены и времени в пути», – заключил собеседник.

Ранее ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул взяли на контроль российские дипломаты.