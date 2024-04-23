Доктор перечислил способы не подхватить кишечную инфекцию на курорте

На курортах люди нередко подхватывают кишечные инфекции, которые вне зависимости от их вида (бактериальные, вирусные и ротавирусные) вызывают практически одинаковые симптомы: температуру, боль, рвоту, рассказал хирург, онколог Антон Иванов. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал россиянам способы избежать заражения во время отпуска.

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Доктор Иванов объяснил, что ротавирусом чаще всего заражаются, когда не моют руки после посещения туалета.

«Также заражение возможно из-за инфицирования воды. Поэтому главная рекомендация для отдыха на всех курортах и особенно это относится к Абхазии, черноморскому побережью — пить только бутилированную или кипяченую воду», — призвал врач.

Также во время купания в море или бассейне нельзя глотать воду. При скоплении отдыхающих возможна высокая концентрация кишечной палочки и других возбудителей, объяснил доктор.

«Все продукты, которые продают на пляже, несут опасность, так как все микроорганизмы и возбудители могут передаваться через грязные руки. Еду могут оставлять для продажи на солнце, из-за чего микробы размножаются. Такую пищу употреблять нельзя. Необходимо тщательно мыть чистой бутилированной водой все овощи и фрукты», — Антон Иванов онколог, хирург.

Иванов также рекомендовал, отправляясь на море, иметь при себе аптечку, в которой обязательно должен быть активированный уголь. Принимать его нужно из расчета одна таблетка на десять килограммов веса.

Также при инфицировании следует применять энтеросорбенты, которые не разрушаются в желудочно-кишечном тракте и выводят из организма токсичные соединения. Кроме активированного угля к ним также относятся энтеросгель и полисорб.

У взрослых кишечные инфекции в основном протекают легко, тяжелые случаи встречаются редко. Дети переносят намного тяжелее из-за жидкого стула, обезвоживания. Если у ребенка не поднялась температура, появились рвота и тошнота, нужно обратиться к врачу

«Лечения кишечных инфекций проводят с помощью противовирусных препаратов: анаферона, виферона, эргоферона, галавита. Для поддержания микрофлоры применяют пробиотики энтерол, аципол, бифиформ и линекс. Важно в это время поддерживать водно-солевой баланс. С этим помогут регидрон или гидровит, но обязательно под контролем врача», — заключил Иванов.

Ранее Иванов назвал способ распознать опасные родинки. По его словам, чаще всего перерождаются в раковые образования родинки средних и крупных размеров.