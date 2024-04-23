Turkish Airlines выпустила памятку для путешествующих через Стамбул россиян

Авиакомпания Turkish Airlines опубликовала на своем сайте памятку на русском языке для пассажиров, путешествующих транзитом через Стамбул в ряд стран Латинской Америки.

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В ней сказано, что, помимо общих правил, таких как паспорт и визовые требования, к пассажирам, чьи рейсы прибывают в Бразилию (GRU), Венесуэлу (CCS), Мексику (MEX и CUN), Колумбию (BOG) и на Кубу (HAV), могут применяться некоторые дополнительные меры контроля. Как говорится в тексте, «власти страны [следования] могут отказать во въезде» при несоблюдении ряда правил. Контроль соблюдения требований «может осуществляться во время посадки» в аэропорту.

В памятке названы конкретные условия для каждого из вышеуказанных аэропортов, которые пассажир, направляющийся в одну из перечисленных стран, должен соблюсти.

«Обращаем ваше внимание, что пассажиры, не соответствующие одному из условий для указанных аэропортов, могут столкнуться с проблемами при посадке на соответствующий рейс», — отмечается в сообщении.

Одними из требований являются наличие у пассажира единого или сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, подтверждения бронирования гостиницы. Кроме того, у него должны быть кредитная карта и достаточно денежных средств. Между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы не должно быть различий. У пассажира должен быть багаж, помимо ручной клади, а также нотариально заверенные подтверждения целей поездки, если указаны работа, обучение и другие подобные причины.

До этого посольство РФ в Анкаре рекомендовало россиянам не пользоваться услугами Turkish Airlines.

Как сообщалось, авиакомпания Turkish Airlines перестала пускать многих россиян в Латинскую Америку: туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет. Компания ссылается на правила принимающих стран. При этом не пропускают и тех, кто выполняет все формальные требования, вроде обратного билета на руках и большой истории поездок. Причина может быть связана с массовым потоком нелегалов в США из Мексики и «родильным туризмом» россиянок в Аргентине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин пожаловался, что его не пустили на рейс Turkish Airlines до Мексики.