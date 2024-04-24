ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) задержали на сутки из-за неблагоприятных погодных условий на Курильских островах, сообщили ТАСС в авиаузле областного центра.

"Задержка рейсов по метеоусловиям на Курилах", - рассказал собеседник агентства.

По информации табло аэропорта Южно-Сахалинска, на 25 апреля перенесены два рейса. Самолет до Южно-Курильска должен был вылететь из областного центра в 14:30 (06:30 мск), а вечером вернуться с новыми пассажирами на борту. Число ожидающих пассажиров не уточняется. Новая информация о вылетах станет известна к 13:00 четверга (05:00 мск).

На Кунашире сейчас облачно и ветрено, температура воздуха в вечернее время - плюс 6 градусов. Малые аэродромы Курильских островов не способны принимать и выпускать воздушные суда даже при ухудшении погоды, незначительном для крупных аэропортов. В Южно-Сахалинске сейчас преимущественно солнечная погода, осадков и ветра нет, температура воздуха в вечернее время - плюс 9 градусов. Рейсы по всем остальным направлениям выполняются по расписанию.