Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолета в Якутии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, во вторник при посадке в аэропорту Олекминска у Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», летевшего по маршруту «Якутск – Олекминск», лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси, передает РИА «Новости».

На борту воздушного судна находилось четыре члена экипажа и 21 пассажир, пострадавших нет. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, при наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс из Охотска в Хабаровск, совершил экстренное торможение, из-за чего лопнули шасси.