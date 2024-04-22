Какие чемоданы турист может сдать в багаж в самолете

Желание туристов прихватить с собой на курорт массу обязательных и не очень вещей и нарядов существенно ограничивают нормы провоза багажа в самолете. Практически при любой регистрации на рейс можно увидеть, как некоторые пассажиры что-то спешно извлекают из чемоданов, дабы не платить за перевес. А на чартерных рейсах и доплатить порой нельзя. Чтобы вы не расстраивались в аэропорту из-за лишних килограммов, редакция изучила требования нескольких популярных авиаперевозчиков.

Классика «Аэрофлота» и платная «Победа»

У авиакомпании «Аэрофлот» большинство тарифов включает бесплатный провоз одного чемодана или сумки размером до 203 см по сумме трех измерений. Для эконома их вес не должен превышать 23 кг, а для бизнес-класса – 32 кг. Ряд тарифов позволяет взять двойную норму. В билете количество мест багажа указывают как 1PC или 2PC, а без него – маркировка NIL.

Например, специальные нормы предусмотрены для рейсов в китайский Ченду и из него – по два места на туриста. Такое же правило действует на маршрутах в Пекин и Шанхай, кроме перевозки из азиатской части РФ без пересадки в Москве. Также есть льготы по программам лояльности «Аэрофлот Бонус».

У бюджетной «дочки» российского флагмана – авиакомпании «Победа» – провоз багажа платный. При тех же габаритах стоимость зависит от веса поклажи, маршрута и формы оплаты. За чемодан до 10 кг попросят от 999 до 2499 руб. на внутренних рейсах. На международных – от 1049 руб. до 37 евро. Еще выше расценки за каждое место весом до 20 кило и до 32 кг.

На маршрутах с совместной перевозкой «Аэрофлотом» действуют его правила: в экономе и комфорте – бесплатный багаж по 23 кг на билет, за исключением тарифа «Максимум», позволяющего взять пару чемоданов. Норма провоза для бизнеса – два места по 32 кг, кроме тарифа «Базовый» с одним местом.

У «России» свой подход

Очень внимательными надо быть пассажирам авиакомпании «Россия». Для рейсов с нумерацией SU 6001-6999 бесплатные нормы похожи на аэрофлотовские. Для комфорта и эконома – одно место не тяжелее 23 кг, кроме тарифа «Максимум», где дозволено удвоение багажа. В бизнес-классе – два чемодана до 32 кг, но при тарифе «Базовый» возможна всего одна такая поклажа. Для поощрения часто летающих пассажиров авиаперевозчик дополнительно предоставляет одно-два места по спецпрограммам.

И совсем другой подход для рейсов с нумерацией FV 5501-5999, где важен только вес, а не количество мест. Норма включенного в стоимость билета багажа зависит от маршрута полетов и сезонных требований. Так, для экономкласса с 31 марта по 26 октября 2024 года компания установила предел в 20 кг. Для малышей до 2 лет без своего кресла – в 2 раза меньше.

Исключением из этого правила стали полеты в Египет. Вылетающие в Хургаду туристы из Екатеринбурга ограничены 14 кг багажа, Москвы – 15 кг, Уфы – 18 кг, а Казани – 19 кг. На маршрутах в Шарм-эль-Шейх другие нормы: 10 кг – для рейсов из Екатеринбурга, 12 кг – из Нижнего Новгорода, 13 кг – из Москвы, а для Самары максимум установлен в 18 кило, и т. д.

Интересно, что при возвращении с курортов в багаж можно будет сдать на 1–8 кг больше или меньше, чем при рейсе туда. Все «лишние» килограммы допустят на борт только по усмотрению сотрудника авиакомпании после окончания регистрации.

AZUR и Nordwind – по 10 кг в экономе

Авиакомпания AZUR air установила простые правила по багажу. Тариф Light позволяет взять 10 кг, Standart – 20, а Optimum – до 25 кг. И больше всего в бизнес-классе – 30 кг. Есть возможность иметь один чемодан на двоих: при бесплатной норме по 10 кг на каждого – не тяжелее 20 кило. В других тарифных планах объединенный багаж не примут при весе свыше 30 кг.

Авиаперевозчик рекомендует туристам обращать внимание на нормы багажа на рейсах, включенных в состав туристических пакетов, там возможны свои ограничения. В частности, самолеты AZUR air летают в Таиланд на Пхукет и в Паттайю – из Барнаула, Новокузнецка, Томска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока. А также на маршрутах Пхукет – Барнаул и Паттайя – Благовещенск.

Похожие нормы багажа и у Nordwind Airlines. На чартерном рейсе багаж туриста не должен превышать 10 кг в экономическом и 30 кило – в бизнес-классе. На регулярных маршрутах – максимальный вес 20 кг в экономклассе, кроме тарифа «Лайт», где допустима лишь ручная кладь.

Популярные турецкие авиакомпании

На рейсах Turkish Airlines предельный вес в экономклассе 20 кг и в бизнесе – 30 кг без доплаты к стоимости билета. Для малыша до 2 лет – норма 10 кг, плюс коляска с габаритами до 115 см по трем плоскостям. При этом объединение багажа для семьи возможно только для рейсов: ТК 211/212, ТК 4001/4002, ТК 1233/1234, ТК 4030/4031. Размеры багажа в сумме должны уложиться в 158 см. Уточнить нормы провоза перевозчик предлагает на онлайн-калькуляторе.

Бюджетная авиакомпания AJet, созданная на базе AnadoluJet, предоставляет туристам на международных рейсах провоз 20 кг по тарифу Ecojet и по 25 кг – по нормам Premium и Basic.

Авиакомпания Corendon Airlines имеет только два тарифных плана с бесплатным багажом: Flex – одно место с 23 кг и Premium – два чемодана по 20 кг каждый. В билет для младенца до 2 лет входят сумка весом 10 кг и коляска с размещением в багажном отсеке.

Туроператоры напоминают

На сайте Coral Travel есть напоминание о включенной в турпакет норме перевозки багажа для рейсов на двух десятках российских и зарубежных компаний. В том числе – по 20 кг на самолетах Corendon Airlines, Air Arabia, flydubai и Air Cairo; 15 кг – на бортах «Азимут» и 10 кг – у перевозчика Almasria и на лайнерах Conviasa по тарифам «эконом» и «комфорт».

Туроператор Anex также предупреждает своих туристов об ограничениях по багажу на самолетах ряда авиакомпаний.

Для туристов, приобретающих туры в Египет и Турцию у туроператора Fun & Sun Travel с перелетом на самолетах «Уральских авиалиний», бесплатный багаж – 10 кг. Тут важно помнить про общие габариты до 203 см и не более 100 см в одном измерении. Все что превышает, – оплачивают как сверхнормативный багаж. Для чартерных рейсов возможно объединение: один чемодан до 20 кг – для пары, а у трех туристов примут одно место до 30 кг или два – 20 + 10 кг. Также два багажа общим весом до 40 кг может сдать семья из четверых человек.

Ранее «ТурДом» уточнил, какую ручную кладь туристы могут взять с собой в салон самолета. Оказалось, что минимальные габариты сумок и чемоданов – у лоукостера «Победа», а самые большие – у «Аэрофлота» и Red Wings.