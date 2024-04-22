Стюардесса раскрыла главные качества хороших пассажиров

Стюардесса из Филадельфии раскрыла в своих соцсетях главные качества хороших пассажиров, назвав их «зелеными флагами». Своим мнением она поделилась в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

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Так, по словам бортпроводницы Дестани Армстронг, члены экипажа ценят, когда при посадке пассажиры с ними здороваются или спрашивают, как у них дела.

«Тогда бывает ощущение, что я правда общаюсь с человеком», — объяснила Армстронг.

Она также отметила, что чувствует признательность, когда путешественники кладут свои сумки на верхние полки боком — как и полагается по инструкции безопасности. Кроме того, стюардесс радуют пассажиры, которые действительно слушают их объявления.

Ранее стюардесса авиакомпании British Airways устроила пьяную драку в роскошном отеле на Мальдивах. Сотрудница перевозчика взяла с собой дочь и подругу, воспользовавшись корпоративной скидкой на авиабилеты.