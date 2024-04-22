В аэропорту Стамбула появились собаки-терапевты

Собаки-терапевты работают на территории аэропорта вместе с напарниками-людьми. Псы носят униформу и официальные бейджи. Рабочие часы у четвероногих терапевтов – с 10.00 до 16:00.

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Собаки начали свою работу в конце февраля 2024 года. Перед этим они прошли специальную подготовку – тренировались в течение нескольких месяцев. Собаки научились не реагировать на такие факторы как шум, громкие звуки и большое скопление людей, – сообщает Афиша daily.

Лидер собачьей бригады – лаготто-романьоло по кличке Куки. Вместе со своими «коллегами» он ежедневно посещает ветеринара, который согласовывает рабочий график – количество часов работы для каждого пса-терапевта.

Новая инициатива, отмечают авторы проекта, получает позитивные отклики. В планах – расширить собачьи бригады, обучая новых псов оказывать поддержку тревожным пассажирам.