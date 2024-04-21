Как мошенники обманывают туристов

Мошенники обычно становятся более активными в период праздников, таких как новогодний сезон, майские праздники и летние отпуска, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом «Известиям» рассказал основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» Алексей Черепахин.

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По его словам, особенно часто подделываются сайты известных туристических брендов, включая турфирмы, отели и авиакомпании, и часто такие сайты оказываются в верхних результатах поиска. Мошенники могут просто собрать данные карты и обработать платеж за несуществующие услуги.

Другая распространенная схема - предложения туров в «закрытые» страны через поддельные сайты, которые маскируются под известные агрегаторы или туроператоры. Также нередки случаи, когда мошенник выдает себя за представителей отеля и настаивают на переводе денег за бронь, используя уловки типа «последнего номера».

Чтобы избежать мошенничества, важно внимательно проверять сайты на наличие контактной информации, пользовательского соглашения и условий оплаты, а также читать отзывы других пользователей. Кроме того, следует использовать защищенные платежные системы и проверять сертификаты и защищенное соединение.

Помимо поддельных сайтов, также стоит быть осторожными с объектами, которые могут быть представлены как существующие, но на самом деле не существуют. Крупные агрегаторы обычно предоставляют гарантии, однако случаи мошенничества все еще возможны. Важно также проверять объекты на реальность через видеопроверку и другие методы, чтобы избежать фиктивных предложений.

К примеру, в Приморье и Ярославской области возникали случаи, когда турфирмы, имеющие всю внешнюю оформленность, продавали туры от известных операторов, но деньги клиентов так и не доходили до назначения. Эксперты подчеркивают важность проверки реестров туроператоров и турагентов.

Некоторые мошенники могут использовать данные реальных фирм, в том числе их реестровые номера и реквизиты. Они предлагают договоры и даже имеют настоящие сайты, но совершают продажи через социальные сети и требуют перевод денег на частные счета.

Инструментом прозрачности является электронная путевка, которую клиенты могут проверить через "Госуслуги". Хотя этот инструмент обязателен только для зарубежных туров, с 1 сентября он должен стать доступным и для внутренних поездок.

В случае столкновения с мошенничеством рекомендуется обращаться в правоохранительные органы и подавать заявления.