Юрист объяснил, как не попавшим в Мексику россиянам возместить ущерб

Гражданам России, которых не допускают на рейсы в страны Латинской Америки при транзите через Стамбул, необходимо незамедлительно обратиться в турецкую авиакомпанию с письменной претензией, указать размер понесенных расходов и потребовать возмещения средств, посоветовал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если туристам откажут в удовлетворении претензии, то они имеют право адресовать обращение в суд с исковым заявлением о взыскании убытков. Кроме этого, россияне могут потребовать компенсацию морального вреда.

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Первым шагом должно стать незамедлительное обращение в авиакомпанию с письменной претензией. В претензии необходимо изложить все обстоятельства произошедшего, указать размер понесенных расходов (стоимость авиабилетов, проживания в отеле, трансфера), а также потребовать их возмещения. Следует приложить копии подтверждающих документов. Если авиакомпания откажет в удовлетворении претензии или не ответит в установленный законом срок (30 дней), туристу следует обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании убытков, — объяснил Русяев.

Как пояснил специалист, к иску необходимо приложить доказательства понесенных расходов, а также переписку с авиакомпанией. Он подчеркнул, что шансы на успех в суде повышаются, если турист сможет доказать, что отказ во въезде был незаконным и необоснованным. Для этого нужно представить доказательства выполнения всех необходимых требований для въезда в Мексику: наличие действующей визы, бронирование отеля и обратные билеты. Русяев также порекомендовал в отдельных случаях обращаться в российские консульские учреждения, которые могут оказать содействие в разрешении подобных конфликтных ситуаций на межгосударственном уровне.

Ранее генеральный консул в Турции Андрей Буравов заявил, что российские дипломаты следят за ситуацией с отказом гражданам РФ на посадку на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки. Соответствующие обращения уже направили МИД республики и авиакомпанию Turkish Airlines. Дипломаты ожидают от них реакции.