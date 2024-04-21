Приближаются длинные майские выходные, и хотя большинство россиян, согласно опросам, проведут их на даче, также не малая доля сограждан планирует отправиться в путешествие. В том числе - и по воздуху. Как подготовиться к авиаперелету, чтобы избежать сердечно-сосудистых проблем, рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

"Очень часто пациенты с заболеваниями сердца спрашивают, можно ли им летать на самолёте. В целом, это вполне безопасно. Однако нужно принимать во внимание имеющиеся риски и заранее подготовиться к полету. Наибольшего внимания требуют: ишемическая болезнь сердца (ИБС), аритмии (чаще всего фибрилляция предсердий), сердечная недостаточность и легочная гипертензия. Именно эти состояния могут усугубляться во время полета или даже приводить к жизнеугрожающим ситуациям. Также заслуживают внимания пациенты, недавно перенесшие операцию на сердце, и те, у кого стоит электрокардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор", - рассказала кардиолог в своем Telegram-канале.

Возможные риски

Для большинства людей с сердечными заболеваниями авиаперелеты не представляют серьезного риска. И все же есть некоторые неблагоприятные факторы - ограниченное пространство и невозможность нормально размяться во время полета, пониженная концентрации кислорода и снижение атмосферного давления, обезвоживание, повышенная нервозность.

"В ограниченном пространстве мы скованы в движениях. А как многие знают, длительная иммобилизация приводит к образованию тромбов в глубоких венах ног. Эти тромбы могут отрываться, когда человек начинает двигаться, вызывая тромбоэмболию легочной артерии - это жизнеугрожающее состояние", - предупреждает Ольга Бокерия.

Что делать?

Кардиолог дала несколько простых рекомендаций:

- во время полета необходимо периодически вставать и ходить по салону, когда это разрешено;

- также можно выполнять разминку прямо в кресле - делать простые движения стопами, напрягать и расслаблять икроножные мышцы, чтобы стимулировать кровоток;

- при длительных перелетах (более 4-х часов) лучше все же вставать, так как тромбы могут образовываться и в венах бедра и паха. В сидячем положении сложно стимулировать кровоток в этих зонах.

- хорошая профилактика - надеть перед полетом компрессионный трикотаж;

- лицам с недостаточностью коронарного и мозгового кровообращения необходимо удостовериться, что авиаперевозчик сможет предоставить на борту кислород. На большой высоте могут усугубиться проявления ишемии из-за худшего обеспечения головного мозга и внутренних органов кислородом;

- людям, склонным к тромбообразованию, можно проконсультироваться с врачом и принять перед полетом препараты для разжижения крови, так как обезвоживание, которое возникает на высоте, приводит к ее сгущению.