Хоть куда: как выбрать чемодан для путешествия

21 апреля отмечают День чемоданов. Дата очень актуальная, ведь отпускной сезон не за горами. Аналитики уже фиксируют высокий спрос на чемоданы. Цены тоже выросли — примерно на 30 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как выбрать верного спутника любого путешественника.

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Эксперты отмечают: при покупке чемодана в первую очередь стоит обратить внимание на то, из какого материала он выполнен. Оптимальный вариант — изделие с жестким корпусом. Такой чемодан считается долговечным и лучше всего защищает вещи. При выборе пластикового чемодана обратите внимание на то, как ведет себя материал: он должен возвращаться в исходную форму после нажатия. Чемодан из ткани уступает пластиковому по защитным функциям. Мягкий корпус легко проминается, поэтому хрупкие вещи в случае падения багажа могут повредиться. Чтобы этого не случилось, лучше выбирать тканевые модели с внутренним усилением из пластика.

— Также советую обращать внимание на вес чемодана. Он должен быть максимально легким, без большого количества дополнительных элементов. Вам будет проще передвигаться с ним, и привлекать внимания он не будет — нередки случаи, когда при перевозке воруют вещи даже при наличии защитной пленки, — рассказал продавец одного из багажных магазинов Юрий Плотников.

К тому же более легкий чемодан сэкономит вам средства в аэропорту при сдаче багажа. Еще один критерий — наличие замка. Старайтесь выбирать чемодан с не самым сложным механизмом — их нередко заедает, и достать вещи оттуда будет проблематично.

— Цена за хороший чемодан колеблется от 5 до 20 тысяч рублей. Не стоит покупать дешевый вариант — он прослужит мало, — добавил эксперт.

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