РЖД запустят мобильное суперприложение в начале 2025 года

РЖД планируют запустить мобильное суперприложение — SuperApp. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил заместитель директора компании Евгений Чаркин.

По его словам, сервис позволит покупать билеты на поезд и мероприятия, оплачивать туры и проживание в отеле и многое другое.

— Рассчитываем запустить (суперприложение — прим. «ВМ») в начале следующего года, — рассказал Чаркин.

В будущее приложение внедрят технологии искусственного интеллекта. Например, они будут использоваться для персонифицированного поиска, передает слова замдиректора РЖД с конференции Data Fusion ТАСС.

В декабре мобильное приложение «РЖД пассажирам» было удалено из App Store.

Также РЖД утвердили эскизный вариант поезда, который будет ходить по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Этот вариант эскиза поезда будет окончательным.

Президент России Владимир Путин отметил, что время в пути по будущей магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов 5 минут. «Вечерняя Москва» узнала, что это за проект, каковы сроки его реализации и во сколько обойдется инвестирование.