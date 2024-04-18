Что положено пассажиру при отмене авиарейса

Авиаперевозчик в силу разных причин может отменить авиарейс, задержать его или изменить маршрут перевозки. В этом случае отказ пассажира от полета должен признаваться вынужденным и человеку должны быть возвращены деньги за билет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Если расписание изменилось, перевозчик должен проинформировать об этом пассажиров любым доступным способом.