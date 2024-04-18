Что положено пассажиру при отмене авиарейса

В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при задержке или отмене авиарейса
Авиаперевозчик в силу разных причин может отменить авиарейс, задержать его или изменить маршрут перевозки. В этом случае отказ пассажира от полета должен признаваться вынужденным и человеку должны быть возвращены деньги за билет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Если расписание изменилось, перевозчик должен проинформировать об этом пассажиров любым доступным способом.
"Роспотребнадзор напоминает, что, вне зависимости от причин задержек (отмен), выполнение регулярных рейсов осуществляется согласно расписанию движения воздушных судов", - уточняют в ведомстве.