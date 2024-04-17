Потоп в Дубае: юрист дала советы пассажирам отмененных рейсов

Уже почти сутки представители турбизнеса и туристы следят за сводками новостей из Дубая, на который ближе к вечеру 16 апреля обрушились самые мощные за последние 75 лет ливни. Все это привело к временному закрытию международного аэропорта DXB, который сменил статус воздушной гавани на водную: самолеты буквально плыли по взлетно-посадочным полосам.

Разгул стихии нарушил планы туристов: некоторые из них уже предъявляют претензии туроператорам. Редакция выяснила на конкретном примере, насколько это заслуженно и на что могут рассчитывать недовольные.

Среди тех, кто столкнулся с проблемами, оказались и сотни людей, которые не смогли отправиться из российских аэропортов. В частности, остались во Внуково пассажиры авиакомпании flydubai, которая приняла решение отменить рейс Москва – Дубай, намеченный на 01:50 среды, 17 апреля. В редакцию TourDom.ru обратились жители Воронежа, которые вместо отдыха на берегу Персидского залива остались на неопределенное время в российской столице.

При этом непосредственно к перевозчику у них претензий нет – их обеспечили питанием и заселили в московский отель. Семье из четырех человек не понравилось поведение представителей оператора, у которого они приобретали пакетный тур. По их словам, они не могли получить ответы на возникшие из-за отмены рейса вопросы.

«Мы находимся в полной неопределенности. Что делать дальше – возвращаться домой или сидеть в Москве, ожидая, что нас перебронируют на другой день? Непонятно также, на какую компенсацию от туроператора мы вообще можем рассчитывать, если авиакомпания поставила рейс в статус отмененного», – поделились своими переживаниями туристы, которые уже потеряли как минимум день проживания в выбранном и оплаченном дубайском отеле. «Ситуация форс-мажорная, возврат денежных средств возможен за исключением ФПР (фактически понесенных расходов), которые мы, конечно же, будем стремиться минимизировать, и надеемся, что отели и авиакомпании пойду навстречу», – сообщили нам в пресс-службе туроператора, подчеркивая, что туры в Дубай не отменены.

Аннуляция может произойти только по инициативе туристов.

«Если же они не хотят отменить поездку, то вылет будет перенесен на другое время. Что касается возврата за неиспользованные ночи в отелях, сейчас пока сложно ответить на этот вопрос, так как нужно провести переговоры с принимающей стороной и отелями», – отметил представитель туроператора.

Как показывает практика, туроператоры обычно стараются решать возникающие конфликтные ситуации оперативно и с учетом интересов туристов. Тем не менее мы поинтересовались мнением юриста.

«Если рейс отменен, необходимо получить итоговую информацию от оператора по турпродукту: состоится ли поездка, какие предлагаются альтернативы и прочее, – рекомендует пассажирам юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. – Если тур все-таки будет отменен, возможно, туроператор будет ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые повлекли невозможность исполнения обязательств и право исполнителя удерживать фактически понесенные расходы».

Однако, по мнению Чапиковской, в данном случае говорить о форс-мажорных обстоятельствах все же не приходится. «Отмена рейсов – это коммерческое решение авиакомпании, которая является контрагентом туроператора. Поскольку плохие погодные условия в Дубае были временными и сейчас ситуация нормализуется, а в других эмиратах стихия была менее активной, многие самолеты меняли маршрут и садились там. Таким образом, имелись варианты для альтернативного исполнения обязательств. Поэтому в данном случае, вероятнее всего, туристы будут иметь право на полный возврат за тур».

Ранее в разговоре с редакцией TourDom.ru туроператоры порекомендовали туристам, которые из-за ливня в Дубае остались в аэропортах и пока не могут получить точную информацию о времени вылета, обязательно сохранять чеки за проживание, транспорт и питание для дальнейшего рассмотрения возможности компенсации расходов.