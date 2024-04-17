Стюардесса раскрыла истинную причину вежливости членов экипажа

Немецкая бортпроводница раскрыла истинную причину, по которой члены экипажа всегда вежливо здороваются с поднимающимися на борт пассажирами. Об этом она рассказала в TikTok, на что обратило внимание Daily Record.

По словам бортпроводницы по имени Мива, в первую очередь, экипаж хочет гостеприимно встретить путешественников. Но еще одна не менее важная причина заключается в том, что, здороваясь, они проверяют, не пьян ли человек. Стюардессы пытаются убедиться, что все пассажиры в состоянии летать. Таким образом они смогут обезопасить полет от нарушителей правопорядка.

Ранее стюардесса авиакомпании British Airways устроила пьяную драку в роскошном отеле на Мальдивах. Сотрудница перевозчика взяла с собой дочь и подругу, воспользовавшись корпоративной скидкой на авиабилеты.