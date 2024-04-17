Пассажирам сохранят обратный билет, если они не смогли улететь «‎туда»

Минтранс поменяет правила и позволит пассажирам сохранить обратный билет, если они в одном бронировании купили билеты "туда-обратно", но не смогли вылететь "туда". Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

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"Об этой инициативе мы заявили 2 апреля, накануне уже пришел ответ ведомства. В ответе сказано, что после переиздания ФАП 82 данное изменение будет отражено в документе", - написал он.

Как ранее сообщала "Российская газета", растет количество обращений пассажиров в связи с аннулированием авиакомпаниями обратного билета. В связи с этим ООП совместно с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым направляло обращение в Минтранс с предложением запретить авиакомпаниям автоматическое аннулирование обратных билетов, если пассажир опоздал на рейс.