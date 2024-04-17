На отдых – по льготе: кому положены бесплатные путевки

Некоторые москвичи, относящиеся к льготным категориям, имеют право на бесплатный отдых и лечение в санаториях.

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Мы выяснили, как воспользоваться этой возможностью.

ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ

«Для того чтобы встать в очередь на получение путёвки, необходимо подать заявление через личный кабинет на официальном портале мэра Москвы mos.ru, – рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения. – Понадобится справка по форме 070/у. Её дают в поликлинике, к которой прикреплён человек».

На основании рекомендаций врача льготнику подберут санаторий, где можно будет не только отдохнуть, но и восстановить здоровье. Жительница Тёплого Стана 72-летняя Надежда Зубкова – ветеран труда. Последние 17 лет она ежегодно ездит в санатории по бесплатным путёвкам.

«В последнее время отдыхаю в средней полосе России. В 2022-м ездила в Тверскую область, а в прошлом году – во Владимирскую», – рассказала она.

Отметим, что посетить санаторий можно в том регионе, который рекомендован врачом. Это же касается и времени года для поездки.

«Сотрудники соцзащиты предлагают несколько вариантов путёвок. Если врач не ограничивает сезон и регион, то выбор всегда шире», – объяснили в департаменте.

ДОСУГ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Проверить, как обстоят дела с оформлением путёвки, можно с помощью сервиса «Электронная очередь» на сайте Департамента труда и социальной защиты. Сейчас предоставляется 18 дней для взрослых, 21 день для детей с сопровождением и 28 дней для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга. В санаториях отдыхающим предлагают бесплатные медицинские процедуры.

«Например, это могут быть массаж, лечебные грязи, физкультура, ингаляции, – рассказала Надежда Зубкова. – В санаториях великолепно организован досуг. По вечерам показывают фильмы, а также устраивают танцы и мастер-классы», – подчеркнула она.

СПРАВКА

Подробную информацию по вопросам предоставления санаторно-курортного лечения можно получить по телефону единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 8 (495) 870-44-44.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

инвалиды;

ветераны войны и боевых действий;

ветераны труда;

труженики тыла;

дети-инвалиды.

Полный список льготных категорий размещён на сайте Департамента труда и социальной защиты населения.