Как вернуть деньги за детский билет после отмены поездки

Назван способ вернуть деньги за детский билет после отмены поездки
Перевозчик обязан вернуть деньги за детский билет по невозвратному тарифу, если ребенок заболел, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что о срыве поездки необходимо сообщить заранее.
При общении с сотрудниками перевозчика важно ссылаться на два нормативных акта: ст. 227 приказа Минтранса России № 82, если сдаете билет на самолет до начала регистрации на рейс, и на ст. 87 гл. 10 приказа Минтранса России № 473, если сдаете билет на поезд не позднее пяти суток с момента отправления поезда. Важный момент: чем раньше сообщаете об отмене поездки, тем больше и легче будет получить компенсацию, — добавил Чаплин.
Собеседник подчеркнул, что сообщить об изменении планов можно в личном кабинете на сайте перевозчика, в чате с менеджером или позвонив на горячую линию. По его словам, лучше сохранить переписки и звонки для возможного суда.
Также гражданин обязуется предоставить перевозчику: справку от врача с четким указанием дат, паспорт, свидетельство о рождении ребенка. Надо быть готовым, что перевозчик может запросить дополнительные документы. Направить документы можно удаленно или через кассу, — отметил Чаплин.
По его словам, в случае железнодорожного билета реально вернуть стоимость проездного документа без сервисного сбора, если сдать его в течение пяти суток с момента отправления поезда. Если речь идет об авиабилете, то есть возможность компенсировать затраты «за вычетом сборов и дополнительных платежей, если заявку на возврат подать до начала регистрации».
Если оформить возврат билета на самолет или поезд за сутки, то можно требовать возмещения всей стоимости проезда, — подытожил он.
Ранее Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.