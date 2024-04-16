Зачем в самолетах гасят свет: объяснение эксперта

Замечали, что свет в салоне гаснет во время ночных авиарейсов? Если вы думали, что это намек и предложение сладко уснуть — вы ошибались. С экономией электроэнергии эта «традиция» также не имеет ничего общего.

© Super.ru

Для чего свет выключают все авиакомпании до одной, изданию Travel Plus Leisure рассказала бывшая стюардесса Сью Фогвелл. На самом деле этот протокол безопасности необходим на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы глаза пассажиров и команды заранее привыкли к полумраку.

«В сумерках и с наступлением темноты освещение в салоне приглушается, чтобы ваше зрение могло приспособиться к освещению, что способствует более оперативной эвакуации из самолета», — рассказала эксперт.

Кроме того, аналогичным образом стюардессы будут включать свет в салоне, когда на улице светло, чтобы пассажиры не ослепли при выходе из самолета.