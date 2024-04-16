Эксперт по путешествиям Друкер назвала выгодные направления для отдыха

Лучший период для отдыха на российском побережье - это бархатный сезон - сентябрь, октябрь, заявила в разговоре со «Звездой» тревел-блогер, консультант по путешествиям Евгения Друкер.

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«Из-за того, что мы сейчас ограничены в поездках по причине дороговизны билетов и ограничения стран, для отдыха на российском побережье лучше выбирать начало октября. Там прекрасная погода и можно еще покупаться. Да и цены падают - можно снять хорошую гостиницу или квартиру», - сказала Друкер.

Если рассматривать ранее время для отдыха на море - сейчас в Сочи очень тепло, но море холодное, тогда лучше выбрать Крым, там море мельче и уже в начале июня можно покупаться, посоветовала эксперт. Весенний отдых на море обойдется в два раза дешевле летнего, добавила девушка.

По словам тревел-блогера, в качестве морского отдыха можно рассмотреть и зарубежные направления - Вьетнам, Тайланд, Мальдивы, Шри-Ланка. Главное, планировать путешествие заранее.

«Весной-осенью выезжать в Азию оптимально по ценам и есть выбор достойных гостиниц, море теплое. Билеты покупаю за пол года, планирую отдых и уже потом ищу гостиницу», - отметила она.

Ранее Друкер поделилась рекомендациями экономичного путешествия.

Чтобы сэкономить на отдыхе - желательно планировать его заранее, искать выгодные предложения на авиабилеты, договариваться напрямую с отелем, а не через агрегаторы по поиску жилья, а дополнительные услуги, например, места в бизнес-классе, покупать непосредственно в аэропорту, а не на сайте при покупке билетов.