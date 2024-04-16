Пара отправилась в голый круиз и решила навсегда отказаться от отдыха в одежде

Супруги из США рассказали о преимуществах голых круизов, из-за которых они навсегда отказались от отдыха в одежде. Об этом сообщает The US Sun.

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56-летний Майкл Браун из штата Делавэр и его жена, 50-летняя Лори Браун, прожили в браке 20 лет и вырастили двоих детей, которым сейчас 12 и 14 лет. Супругам всегда нравилось ходить без одежды, и со временем они стали практиковать нудизм на скрытом от глаз соседей заднем дворе. А в 2015 году пара решила выйти за пределы дома и найти подходящий для своего пристрастия отдых.

Из интернета Майкл и Лори узнали о так называемых голых круизах и решили посмотреть на них своими глазами. Путешествие на судне с тысячами нудистов на борту вызвало у них восторг. С тех пор супруги совершили в общей сложности девять голых круизов. Они побывали на островах Аруба и Кюрасао, в Мексике, Доминиканской Республике и на Багамах. В общей сложности путешествия обошлись им в 40 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

Супруги больше не рассматривают другие путешествия, так как, по их словам, предпочитающие голые круизы люди гораздо добрее и дружелюбнее обычных туристов. «На обычных круизах люди кажутся мне грубыми, и все смотрят в телефон», — говорит Майкл. Мужчина рассказал, что благодаря путешествиям для нудистов они с женой познакомились со множеством интересных людей, а некоторые стали их лучшими друзьями.

Супруги отметили, что во время голых круизов все пассажиры чувствуют себя расслабленно, так как не беспокоятся о внешнем виде и ходят в том, в чем пожелают. Отдыхающие могут заниматься йогой, посещать тренажерный зал, фотографироваться, участвовать в комедийных постановках и других мероприятиях полностью обнаженными. Как подчеркнул Майкл, такие путешествия не предполагают никакого сексуального подтекста. Он также добавил, что на нудистских суднах есть определенные правила, которые делают отдых комфортным для всех пассажиров. Так, например, в обеденных залах или платных ресторанах всем посетителям необходимо одеваться.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина отправился в голый круиз с двумя тысячами незнакомцев и заявил, что получил «потрясающие впечатления». Однако он отметил, что не повторил бы подобный опыт, так как в мире есть множество других прекрасных мест, которые ему еще хочется посетить.