В самолетах компании "Аэрофлот" разрешили перевозить животных в салоне

"Аэрофлот" разрешил перевозить в салоне самолета на соседнем пассажирском кресле животных после успешного тестирования этой услуги, сообщили в пресс-службе компании.

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Отмечается, что сервис доступен на собственных рейсах "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом SU.

Перевезти питомца на соседнем кресле можно в любом классе обслуживания самолета, но оплатить его перелет придется по тарифу взрослого пассажира. В целях безопасности место животным предоставляется только около иллюминатора. Причем, в течение всего полета питомец должен находиться в контейнере, а суммарный вес животного вместе с переноской не должен превышать 15 кг. Разрешенные габариты жесткого контейнера 50х30х30 см, полужесткого - не более 50х32х30 см.

На контейнере обязательно должна быть специальная ручка или петля, которая позволит его закрепить ремнем безопасности. Один человек может перевозить в соседнем кресле один контейнер. В переноске может быть не больше трех животных или птиц.

В пресс-службе "Аэрофлота" подчеркнули, что услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц. Во время ее тестирования было перевезено более 900 питомцев. Также по его итогам принято решение об увеличении габаритов контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса.

Перевозить животных в салоне разрешают и некоторые другие авиакомпании. Например, компания S7 пускает в салон собак, кошек и птиц весом с переноской до 10 кг. "Уральские авиалинии" готовы предоставить возможность путешествовать рядом с хозяевами также попугаям и канарейкам. В переноску можно посадить несколько питомцев, но весить вместе с ними она должна не более 8 кг. На таких же условиях разрешает брать в самолет животных компания Red Wings, но она запрещает перевозить собак брахицефальных пород, например мопсов и бульдогов.