Эксперт посоветовала на брать отпуск в мае

Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, почему отпуск в мае брать не рекомендуется.

«С финансовой точки зрения, май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные», – цитирует эксперта РИА Новости.

Она пояснила, что самые удачные в плане размеров отпускных месяца, это июль, август и октябрь – в них наибольшее количество рабочих дней.

Ранее «СП» писала о том, что в Госдуме заявили о том, что из-за шестидневной учебной недели дети «похищены» у семьи и перегружены заданиями.