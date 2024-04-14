Эксперты рассказали, покупать ли сейчас доллары к отпуску

Имеет ли смысл россиянам приобретать валюту сейчас, с учетом тех же заграничных поездок, или лучше подождать более благоприятный момент? Эксперты дали ответ на этот вопрос.

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«Что касается приобретения валюты под зарубежную поездку, то, на наш взгляд, формирование запаса валюты под отдых стоит проводить постепенно, покупая от месяца к месяцу долю необходимого объема валютных средств. Это позволит накопить на отпуск, и при этом не оказаться в ситуации, когда вся сумма куплена в тот момент, когда иностранная валюта вышла на локальные максимумы», - сообщил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. «Если говорить о летних поездках, то на столь краткосрочном временном горизонте принципиальной разницы вероятнее всего не будет. При действующих ставках по вкладам не потраченные сейчас рубли к лету принесут пару-тройку процентов, что нивелирует возможное умеренное (а другой сценарий за этот период маловероятен) ослабление национальной валюты. Впрочем, покупка необходимых валют сейчас позволит застраховаться от маловероятного, но все же возможного прекращения действия требования об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров 30 апреля. В этом случае, консенсус экспертов валютного рынка подразумевает постепенное ослабление рубля примерно на 5-7% от текущего уровня», - отметил начальник Управления информации и специальных проектов Департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций Группы Магнезит, доцент Института общественных наук РАНХиГС Андрей Челюскин.

Ранее эксперт отмечал, что курс доллара не изменится кардинально в ближайшее время, негатив для рубля может быть компенсирован другими факторами.