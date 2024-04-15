Как оформить шенгенскую визу через Болгарию

С начала апреля Болгария начала принимать заявки от россиян на оформление шенгенской визы. Однако эта страна пока вступила в Шенгенскую зону частично: пограничный контроль отменен только по морю и по воздуху, на сухопутных границах он пока сохраняется. Расскажем, как получить такую визу и что делать с уже выданными документами.

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Где оформить визу?

Податься на болгарский шенген можно только по предварительной записи на сайте визового центра. Оформлением занимается официальный партнер посольства Болгарии в России VFS Global, его представительства есть как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в еще более чем 20 городах. Полный список есть на сайте компании.

Ключевое изменение – теперь для болгарской, как и любой другой, шенгенской визы возьмут отпечатки пальцев. Процедура обязательна для всех, кроме детей до 12 лет, даже если биометрия ранее уже была сдана для какой-нибудь другой страны этой зоны. Также будут нужны справка с работы и выписка с банковского счета.

Как подать документы?

Процедура точно такая же, как и для любой другой шенгенской визы. Сначала нужно записаться на подачу на сайте визового центра, а потом прийти туда с пакетом документов. На сегодняшний день свободных окон в Москве нет, сайт VFS предупреждает, что они периодически появляются, но их надо караулить. Эксперты туристического рынка предполагают, что наплыв желающих будет большим в связи с наступлением летнего сезона.

Сроки рассмотрения заявлены от 15 дней, но они могут быть увеличены. Так часто бывает летом и в момент, когда страна только что вступила в Шенгенскую зону. Пока предполагается, что сроки рассмотрения вырастут до 30 дней, но на практике они могут быть и больше. Поэтому стоит планировать поездку заранее.

Также не стоит рассчитывать на длительные многократные визы. Обычно, только вступив в шенген, страны не особо щедры и выдают документы под сроки поездки. Однако, как обычно, в этом плане все индивидуально и на усмотрение консула. Шансы на мультивизу может увеличить национальная болгарская виза в паспорте, полученная в течение последнего года.

Необходимые документы

Список документов для болгарской шенгенской визы стандартный:

Действующий загранпаспорт в течение четырех и более месяцев после возвращения как минимум с двумя чистыми разворотами. Также понадобится ксерокопия всех его страниц с отметками. Если в предыдущем паспорте есть болгарская виза не старше года, тоже необходим с копией;

Заполненная анкета;

Ксерокопия всех страниц паспорта РФ с отметками;

Цветное фото 3,5 на 4,5 не старше трех месяцев и не повторяющееся в других визах;

Полис медицинского страхования с покрытием не менее 30 тысяч евро;

Бронь авиабилетов (нужна ли непременно оплаченная, не уточняется);

Подтвержденная бронь гостиницы (также не указано, потребуют ли уже оплаченную);

Справка с работы с указанием должности и зарплаты. Для тех, кто трудится на себя, – свидетельство о регистрации ИП и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

Выписка из банка с движением средств за последние три месяца и достаточным остатком для пребывания в стране. Его сумма не уточняется, так что стоит ориентироваться на средние значения – 100 евро в сутки, а всего не менее 1 000 евро. По другим данным, достаточно 50 евро в сутки и не менее 500 – на всю поездку.

Кроме того, при подаче документов на визу от желающих потребуют согласие на обработку персональных данных.

Что с ранее выданными визами?

Национальные краткосрочные болгарские визы, оформленные до 31 марта 2024 года, не дают права путешествовать по Шенгенской зоне. В саму страну по ним въехать можно, пока они действительны. С 2 апреля краткосрочные национальные визы выдаваться не будут – их заменят шенгенские.

Виды на жительство и долгосрочные визы категории D (на срок, превышающий 90 дней, но не более одного года) позволяют путешествовать по странам зоны в рамках указанного периода пребывания.