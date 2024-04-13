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Специалист Становкин рассказал, как планировать путешествие на автомобиле весной

Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин дал рекомендации по планированию путешествий на автомобиле.

Как планировать путешествие на автомобиле весной
© RT на русском
«Базовые правила сборов известны: необходимо провести плановый техосмотр автомобиля, обновить аптечку, установить автомобильные гаджеты, купить запасной комплект тёплых вещей и водонепроницаемую обувь», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также стоит хранить в багажнике запасное колесо, канистру моторного масла, буксирный трос, домкрат.

«Вы можете составить свой оригинальный план путешествия. Загляните на сайты региональных и областных туристических информационных центров (ТИЦ): там вы найдёте много подсказок, которые помогут выбрать новое направление и укажут на малоизвестные достопримечательности, до которых туристы редко добираются», — посоветовал Становкин.

Как отметил эксперт, важно заложить дополнительное время на непредвиденные остановки.

«Не стоит забывать о приложениях для туристов: с ними вы сможете на ходу купить билеты на локальный фестиваль, спонтанно записаться на экскурсию и забронировать освободившийся номер в гостинице (а при желании — всё быстро отменить)», — сказал он.

Становкин добавил, что необходимо синхронизировать график путешествия с режимом сна, чтобы хорошо себя чувствовать на протяжении поездки.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.

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