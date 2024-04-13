Куклачев раскрыл «место силы» в Сочи

Юрий Куклачев рассказал, где в России полезно лечиться от сердечных болезней и как дрессировать кошек. Основатель и художественный руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после обширного инфаркта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Накануне Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артиста увезла скорая помощь.

«Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но ситуация оказалась намного серьезнее. Дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали», — пишет Shot.

По словам сына артиста Дмитрия Куклачева, операция продлилась три часа, медики пока не дают прогнозов. Основателя и художественного руководителя московского Театра кошек Юрия Куклачева уже завтра переведут в обычную палату, сообщили дети народного артиста.

Юрий Куклачев после перенесенного заболевания COVID-19 также рассказал, благодаря чему он укрепил здоровье.

«Открою секрет: очень сильно мне помог курорт Мацеста в Сочи – ванны из природных сероводородных источников. Многие даже и не знают, что это такое, а раньше все туда ездили. Эти воды поднимают иммунитет, особенно при больном сердце полезны. Все едут за границу, скажем, в Карловы Вары. Ребята, такой воды, как у нас в Сочи, даже близко нет ни в одной стране мира по силе! Туда всё руководство СССР наведывалось, Сталин, Хрущёв, Брежнев. Очень помогает!», - заключил дрессировщик.

Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказал СМИ, что Юрий чувствует себя лучше и уже раздает указания, как все поменять в программе шоу, чтобы оно продолжалось. По словам Дмитрия, качество спектаклей не пострадает. По мнению Юрия Куклачева, для успешной дрессировки кошек, нужно, чтобы животные привыкли к одному дрессировщику.

«Я раньше считал, что кошку можно только с котят воспитывать: она открыла глазки, я для нее и мама, и папа, я ее из сосочки кормлю, но потом жизнь доказала, что это не так. Я приехал в Англию, но моих кошек не пустили, тогда я наловил на улице кошек и сделал с ними отличную работу. У нас в театре 200 кошек и у каждого свои: у Димочки (сына Куклачева – прим. НСН) 50, у Вовочки (второго сына Куклачева – прим. НСН) 70, у Кати (дочери Куклчева – прим. НСН) 50, у меня 40, плюс еще "пенсионеры" и котята. При этом мои кошки не знают Диму, а Димины – смотрят на меня, как на стену. Вся работа и воспитание строится на том, что кошка привыкает к твоему запаху, звуку, к вибрации, к твоим движениям. Чтобы кошка никого не боялась, она должна знать одного человека», - заключил собеседник НСН.

Известно, что запланированные на 13 и 14 апреля благотворительные концерты, средства от которых направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», состоятся без участия Юрия Куклачева. Выступать будут дети дрессировщика: Дмитрий, Владимир и Екатерина.