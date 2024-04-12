Россияне показали фото необычных следов в небе

Жители Волгограда и Астрахани показали снимки необычных следов в небе. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видны полосы, напоминающие следы от пролетевшего самолета. При этом полосы закручены спиралью.

По мнению очевидцев, подобные следы может оставить пролетевшая баллистическая ракета.

В свою очередь в Минобороны России заявили, что с ракетного полигона Капустин Яр, находящегося в Астраханской области, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) подвижного грунтового комплекса.

Ранее жители Дальнего Востока сняли на видео неопознанный летающий объект (НЛО). На опубликованных кадрах видно, как черное небо пересекает объект, за которым тянется горящий шлейф. Судя по видео, в какой-то момент объект распался на фрагменты.