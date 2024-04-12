Эксперт по выживанию рассказал, что должно лежать в «тревожном чемоданчике»

В "тревожном чемоданчике", который собирают на случай чрезвычайной ситуации, обязательно должны лежать документы, деньги, лекарства и некоторые другие предметы. Об этом Москве 24 рассказал инструктор школы выживания Александр Читая.

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"В первую очередь у человека должны быть с собой все имеющиеся у него документы. Чтобы бумаги не промокли, лучше обернуть их в пленку, файл или положить в специальные водонепроницаемые застегивающиеся сумочки. Также можно взять с собой деньги", – перечисляет эксперт.

Кроме того, в чемоданчике всегда должен лежать полностью заряженный телефон. Причем чем проще он будет, тем лучше.

"Обычно чем больше в телефоне наворотов, тем активнее он потребляет заряда. В случае ЧП аппарат нам, по сути, нужен для звонка. Поэтому чем проще, тем лучше. Есть некоторые модели, которые можно и в воду уронить, и на камни, и с ними ничего не будет", – объясняет Александр Читая.

Также рекомендуется упаковать еду и воду.

"Сейчас продается много сухих пайков, вермишели быстрого приготовления, хлебцев, галет. Можно взять шоколад, гематоген. И обязательно бутылку воды, потому что без нее человек долго протянуть не сможет", – добавил эксперт.

Из одежды специалист посоветовал взять ветровку, чтобы укрываться от дождя, сменное белье и носки. Кроме того, можно упаковать термобелье, если человек плохо переносит холод. Также нужно позаботиться о спичках и ручном фонарике, который может работать без батареек.

Ранее эксперт по выживанию Олег Гегельский рассказал россиянам о правилах поведения во время грозы. Специалист посоветовал по возможности не оставаться на улице, а найти закрытое помещение. Необходимо выбирать такое место, чтобы для молнии туда не было прямого доступа, уточнил он.