Названы лучшие способы экономить на путешествиях

Ценовой диапазон отдыха изменился, теперь даже за 150 тысяч рублей в неделю уже не получить тот уровень отелей в Турции или Египте, как до пандемии, однако все же есть способы, позволяющие отправиться в путешествие с ограниченным бюджетом. Об этом сообщила эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова. Позволяющие сэкономить лайфхаки она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Во-первых, турэксперт посоветовала бронировать отели заранее. Она отметила, что практически все отели по наиболее распространенным направлениям имеют системы скидок за «ранее бронирование», которые могут доходить до 40 процентов.

Например, Турцию на лето выгоднее всего бронировать в декабре-январе, как и Мальдивы. Кроме скидок отели часто выпускают специальные предложения в виде бесплатного повышения плана питания и трансфера или дополнительные апгрейды категорий номеров

Анастасия Созинова турэксперт

Во-вторых, чтобы сэкономить в отпуске, стоит озаботиться выбором сезона.

«В каникулярные даты цены на отдых всегда значительно выше. Выгоднее летать на отдых в межсезонье. Например, сезон самых низких цен — это середина декабря до Нового года и период после январских праздников. Если запланировать отпуск на эти даты, точно можно сэкономить», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

В-третьих, Созинова рекомендовала доверять свой отдых профессионалам, так как при самостоятельном бронировании может быть много неучтенных факторов — не включены налоги, дополнительные платежи, трансфер. К тому же, турагентства помогают оформить необходимые документы — визы, анкеты, правила въезда, билеты, страховки. Стоит также иметь в виду, что цены в туристических агентствах в 80 процентах случаев ниже, чем на онлайн-сервисах и напрямую в отелях на 5-30 процентов.

Кроме того, выгоднее отдыхать без детей, так как размещение с детьми в семейных категориях номеров всегда дороже. Если все же планируется отдых всей семьей, то нужно рассматривать отели с акцией для семейного отдыха, которые принимают детей бесплатно или с большой скидкой.

«В России и в мире такое давно практикуется, то есть предоставляется отдых детям до 12 лет абсолютно бесплатно», — пояснила эксперт.

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