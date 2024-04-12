Почему бизнес-класс находится в носовой части самолета, если безопаснее в «хвосте»

Исследования показывают, что размещение людей в хвостовой части самолёта обеспечивает большую безопасность по сравнению с размещением в передней части. Также у пассажиров в этом случае больше шансов выжить при крушении. Но почему тогда бизнес-класс располагается спереди?

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Известно, что 68% людей, выживших в авиакатастрофах, сидели в хвостовой части авиалайнера. Однако места в бизнес-классе находятся в противоположной стороне и стоят гораздо дороже. В чём же причина такой планировки самолётов?

Есть четыре преимущества мест бизнес-класса перед обычными.

Лучшая организация высадки и посадки пассажиров. Это происходит за счёт более удобного доступа к салону самолёта.

Низкий уровень шума. В результате пассажиры могут отдыхать или работать в тишине.

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Лучший вид из иллюминаторов. У вас не будет двигателей и крыльев самолёта при взгляде из окна.

Более просторное расположение мест. Всё потому, что носовая часть самолёта намного крупнее хвостовой.

Получается, что размещают бизнес-класс в носовой части лайнера не из соображений безопасности, а по другим причинам. И они перечислены выше.