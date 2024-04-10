Известный турагент раскрыл способы сэкономить в путешествии

Пять способов сэкономить на жилье в путешествии раскрыл известный российский турагент, бизнес-тренер и владелец турагентства Тариел Гажиенко. Полезными лайфхаками при бронировании отеля он поделился с «Мослентой».

© Мослента

В первую очередь тревел-эксперт напомнил о картах лояльности.

"Почти все отели одной сети выпускают собственные карты лояльности. Поэтому если вы привыкли останавливаться в гостинице определенного бренда, то есть возможность получить скидку. Обо всех предложениях обладателей таких карт лояльности оповещают заранее, так что вы можете изначально планировать свою поездку в период действия существенных скидок". Турагент Тариел Гажиенко

Бизнес-тренер также призвал бронировать жилье с возможностью отмены. Дело в том, что цены на проживание в одном и том же отеле периодически меняются даже в течение одного сезона. Можно забронировать понравившийся отель с возможностью бесплатной отмены и следить за ценами. Если вдруг цена начнет снижаться, можно отменить старую бронь и сделать новую с учетом новой стоимости.

Для длительных путешествий Гажиенко предложил обращать внимание на стоимость жилья не за сутки, а за месяц.

«Если вы едете в отпуск на достаточно длительный срок, лучше бронировать жилье не посуточно, а сразу на месяц. Даже если вы пробудете там не четыре, а, допустим, три недели, выгода все равно будет налицо», — подчеркнул он.

Например, апартаменты на рандомном морском курорте сдаются за 50 тысяч рублей в месяц, а сутки проживания в том же комплексе стоят 3 тысячи рублей. Три недели проживания там при посуточной оплате — это 63 тысячи, то есть выгода очевидна, объяснил собеседник «Мосленты».

«А съехать на неделю раньше оплаченного срока никто ведь не запрещает», — добавил он.

Бронировать жилье лучше либо сильно заранее, либо накануне, продолжил Гажиенко. При раннем бронировании (за несколько месяцев до поездки) цены всегда заметно ниже, объяснил он. Если же зарезервировать номер или квартиру загодя не было возможности, стоит дождаться последнего момента: примерно за сутки, если номера остались нераспроданными, отели снижают стоимость проживания. «Но здесь может не повезти: если вдруг вы едете в сезон, номера распродаются все до одного», — уточнил турагент.

"Иногда турагентства предлагают купить тур с проживанием по системе «Фортуна»: вы оплачиваете не заранее выбранный отель, а любой, но с выбранным вами количеством звезд и типом питания. Так можно сэкономить от 20 до 50 процентов от стоимости. Но тут уж удача может быть либо на вашей стороне — и вы получите отличный отель с классной локацией, либо вас заселят куда-нибудь в глухомань без какой-то возможности переехать".

Ранее Гажиенко назвал неочевидные способы сэкономить на перелетах. В частности, он порекомендовал не летать в праздничные и выходные дни.