Как правильно собирать березовый сок и кому он вреден

Березовый сок — это прозрачная, сладковатая жидкость. Специалист по безопасности человека в природной среде, эксперт по экипировке, охотник и путешественник Михаил Ярин поделился с телеканалом «360» своим опытом в сборе сока. Он использует небольшое сверло, примерно пять миллиметров, чтобы просверлить дырочку в стволе дерева. Затем вставляет туда трубку, и сок начинает стекать в бутылку. После сбора он закрывает дырочку, чтобы предотвратить утечку сока, и со временем она зарастает сама по себе.

Ствол для сбора сока должен быть здоровым, без грибка или плесени, с цельной корой. Лучше выбирать более зрелые деревья, так как у молодых берез соковыделение будет невелико.

Считается, что лучше собирать сок до появления первых листочков и распухших почек, так как в противном случае он может иметь неприятный вкус. Специалисты также рекомендуют собирать сок в солнечную погоду, так как в пасмурную или ночную пору соковыделение замедляется. Важно не собирать слишком много сока, чтобы успеть его быстро выпить. Березовый сок можно хранить примерно три дня при комнатной температуре или немного дольше в холодильнике.

Важно собирать сок вдали от промышленных зон или крупных предприятий, так как береза действует как фильтр и может поглотить вредные вещества из почвы. Поэтому лучше выбирать места на возвышенностях или вдалеке от загрязненных водоемов.

Березовый сок известен своими антиоксидантными свойствами и содержанием витаминов и минералов, таких как калий, кальций, магний и железо, говорит врач-эндокринолог, нутрициолог, валеолог, психосамотолог, автор курса «Основы управления здоровьем» и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова. Он также богат флавоноидами, которые имеют противовоспалительные и противоаллергические свойства. Однако перед употреблением сока важно учесть возможные противопоказания, такие как аллергия на березу (поллиноз) или заболевания желудочно-кишечного тракта.

Важно помнить, что березовый сок очень сладкий, а значит он может быть противопоказан, например, диабетикам, заключила эксперт.

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