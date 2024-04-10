Как не отравиться уличной едой на зарубежных курортах

Качество обслуживания в зарубежном ресторане или точке продажи уличной еды можно определить по количеству коренных жителей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Эксперт посоветовала перед поездкой изучить отзывы про местный общепит.

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Одним из признаков качественной еды действительно является большое количество местных. Если не знаете, какую точку продажи уличной еды выбрать, идите туда, где самая длинная очередь — больше вероятность, что в данном заведении свежие продукты. Перед поездкой лучше изучить, какие места в том или ином городе популярные, изучите отзывы, фотоснимки, — добавила Ансталь.

Собеседница подчеркнула, что принимать пищу лучше в заведениях, где готовят блюда на глазах у клиентов — меньше рисков наткнуться на просроченные продукты. Ансталь посоветовала перед посещением оценить состояние кухни.

Чем меньше лотков, тем больше вероятности, что блюда выходят из-под ножа, готовятся при вас, а не привезены и не лежат на прилавке вечность. Обращайте внимание, как содержатся кухни. Понятно, что о мишленовских стандартах говорить не приходится. Но, по крайней мере, голыми руками к продуктам прикасаться никто не должен из поваров, — подытожила она.

Ранее Ансталь заявила, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. Турэксперт также посоветовала посетить самый высокий водопад в мире под названием Анхель. Он находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.