Как не стать жертвой акулы?

Акула едва не оставила без конечности россиянина, который отдыхал на Мальдивах. Почему эти хищники подплывают близко к берегу, как безопасно заниматься дайвингом и можно ли спастись от акулы, пишет Общественное телевидение России.

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Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин предположил, что хищник мог напасть на мужчину из-за голода, либо это произошло случайно. Также причиной могло стать неподходящее место для отдыхающего туриста. Мальдивские острова находятся в тропической области Мирового океана. Там ареал большинства рейдеров крупных акул.

«К этой группе акул-рейдеров относятся несколько видов. Например, тигровые акулы, акула-бык, лимонная акула и некоторые другие акулы. Мальдивские острова – это то место, где они живут. Это их дом. И то, что на Мальдивских островах произошло такое нападение, это даже скорее норма, потому что в год регистрируется несколько десятков случаев нападений акул на человека в разных участках Мирового океана», – рассказал Кирилл Кузищин.

Данный вид рыб периодически нападает на людей. Эксперт отметил, что для египетских курортов такое явление не считается обычным. Акулы могут подплыть близко к берегу Красного моря из-за глобальных климатических изменений. Встреча даже с небольшой особью способна привести к летальному исходу. По словам специалиста, береговая зона является естественной средой обитания для этих хищников. Однако длинноперые акулы редко подплывают к берегу. Кузищин назвал меры предосторожности, которые должны соблюдать люди, занимающиеся дайвингом.

«При занятии дайвингом нужно соблюдать комплекс мер предосторожности. Если ныряешь один, то полагаться можно только на себя. Если ты увлечешься какими-нибудь кораллами, повернувшись спиной к океану, а лицом к кораллам, то ты можешь просто не увидеть эту акулу. При появлении акулы, [нужно] немедленно покинуть воду, потому что в воде шансы человека спастись от нападения акулы ничтожно малы. Акула в своей среде», – отметил профессор.

Чтобы не стать жертвой акулы, специалист рекомендовал не заходить в мутную воду, не купаться после захода солнца и с открытыми ранами. При нападении акулы ее необходимо ударить руками, ногами или любым предметом по носу, жабрам и глазам.