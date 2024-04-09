Как получить компенсацию за задержку авиарейса

Пассажир для получить компенсации за задержку рейса должен направить в адрес авиакомпании претензию, прикрепив копии билетов, чеков, багажной квитанции и документов, подтверждающих факт задержки. Такой способ назвал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

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С 1 апреля штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик увеличился до 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50 процентов провозной платы.

Парламентарий подчеркнул, что при задержке рейса время ожидания отправления начинает исчисляться со времени отправления, указанного в билете.

Ранее пассажирам самолетов раскрыли простые способы избежать ограбления и кражи во время рейсов.

В 2023 году стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines назвала пассажирам с тревожностью несколько простых способов, которые сделают полет более комфортным.