Есть простой способ избежать томительного ожидания у багажной ленты после длительного перелета. При регистрации на рейс обязательно сообщите сотруднику стойки, что в вашем чемодане находятся хрупкие вещи. Это может быть фотоаппарат, ноутбук, бутылка вина или другие предметы, которые требуют бережного обращения.

Сотрудник аэропорта пометит ваш багаж специальной наклейкой "хрупкий груз". Благодаря этому ваш чемодан загрузят в самолет отдельно от остального багажа.

Риски провоза чужого багажа: о чем нужно знать

По прилету в пункт назначения ваш багаж также выгрузят одним из первых. Обычно чемоданы, помеченные как "хрупкие", выдают отдельно от основной ленты получения багажа. Таким образом, вы сможете быстро забрать свои вещи и избежать длинных очередей.