Эксперт по туризму рассказал, на что опираться при выборе места для отдыха

Выбор зоны отдыха зависит от большого числа факторов. Но самое важное – это спланировать отпуск в соответствии со своими увлечениями, рассказал «ФедералПресс» эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.

«Ориентироваться нужно на свои финансы и интересы. В зависимости от них выбирать направление. У нас есть места для отдыха по всей стране», – говорит эксперт.

Специалист считает, что выбор места для отдыха строго индивидуален. Кроме того, внутренний туризм в России в весеннее время наиболее сосредоточен либо на посещении исторических мест, либо на активном отдыхе.

Бобылев отметил, что по территории страны расположено очень много мест, соответствующих самым разным интересам туристов. Эксперт выделил отдых в лесу и рыбалку. Людям, предпочитающим пляжный отдых, которым в России в весеннее время насладиться сложно, эксперт посоветовал рассмотреть такие направления, как Таиланд, Турция, Арабские Эмираты или Мальдивы.

Ранее «ФедералПресс» писал о национальном индексе гостеприимства. Данный проект поможет повысить качество и безопасность туризма в России.