Турагент отстоял в суде право не платить по долгам туроператора «Веди Тур»

Туристы, пострадавшие из-за прекращения деятельности туроператора «Веди Тур», пытаются взыскать деньги, потраченные на так и не состоявшиеся путешествия, с агентов, через которых они бронировали услуги. На днях такое дело рассмотрел суд в Екатеринбурге. Истец уповал на то, что приобретал не тур, а только проживание в Испании.

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Истец всячески пытался уйти от привлечения в качестве ответчика юрлица разорившегося туроператора. Его главный довод был таким: турагент должен нести самостоятельную ответственность, если реализуется не турпродукт, а отдельная услуга по размещению. Исполнителем по договору был обозначен ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ». Однако представитель истца ссылался на то, что оплата производилась через третье лицо, а не напрямую исполнителю.

Однако сценарий истца не сработал. Турагент подал ходатайство с просьбой привлечь туроператора в роли ответчика. И это требование удовлетворили. В итоге суд полностью отказал в требованиях туриста к агенту, решив взыскать все убытки с туроператора. Даже агентское вознаграждение за выполненную им работу осталось при ответчике. Его в данном случае де-юре считают как убыток клиента, возмещать который должен основной исполнитель.

Тем не менее решение на текущий момент в законную силу не вступило. Истец планирует подать апелляцию на решение суда первой инстанции.

«Споры о том, как должно меняться распределение ответственности, если турагентом бронируются отдельные услуги, а не турпродукт, присутствуют. Есть мнение, что в данном случае агент несет самостоятельную ответственность. Однако нужно иметь ввиду постановление Верховного суда РФ, в котором сказано, что в таких случаях в роли основного ответчика должен выступать все-таки исполнитель, хоть он и не является туроператором», - говорит юрист Игорь Косицын, представлявший в суде интересы турагента.

Ранее TourDom.ru писал, что некоторые клиенты разорившегося «Веди Групп» не смогут получить даже те 10% от стоимости туров, которые позволит компенсировать страховка.