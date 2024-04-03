Авиакомпании обязали выплачивать компенсации пассажирам за задержку рейса

В России в четыре раза выросли штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов и просрочку доставки багажа. Нововведения вступили в силу с 1 апреля текущего года.

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Если ранее штраф составлял 25 рублей за час простоя, то с недавнего времени сумма увеличилась до 100 рублей в час. Уточняется, что получить деньги за потерянное время не получится, если задержка рейса произойдёт из-за неисправности самолёта или не зависящих от перевозчика обстоятельств, например, неблагоприятных погодных явлений. Кроме того, сумма компенсации не может превышать 50% от стоимости билета.

Следует добавить, что эксперты считают сумму в 100 рублей достаточно скромной. Например, за восемь часов ожидания пассажиру компенсируют только 800 рублей.