Восемь лайфхаков для путешественников, которые помогут сохранить сбережения

С приходом весны хочется скорее покинуть стены дома и отправиться на поиски приключений. Для тех, кто давно откладывает путешествия, собрали 8 советов, как сделать поездку выгоднее, не экономя на эмоциях.

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Составьте подробную карту расходов

Для начала стоит обозначить бюджет: какую сумму можно выделить на поездку, чтобы не выходить слишком далеко за рамки личного комфорта. Как только границы суммы определены, остается расписать по пунктам, сколько уйдет на еду, развлечения и сувениры. С готовой картой расходов перед глазами сразу станет легче ориентироваться, от чего стоит отказаться, а что заменить на подходящий бюджету вариант. Не забываем мыслить критически — для непредвиденных ситуаций нужна «подушка безопасности».

Активно пользуемся кешбэком

С оптимизацией затрат помогают тревел-карты, которые выпустили многие банки, а еще сервисы с кешбэком. Наиболее удачные варианты — с накоплением миль на будущие поездки.

Готовьтесь к обмену валют заблаговременно

Не пренебрегаем наличными — в поездке они могут понадобиться в уличных торговых лавках, в общественном транспорте и в других местах, где не могут принять банковскую карту или перевод. В какой-то момент наличные пригодятся, но снимать деньги со своей карты в другой стране не выгодно — в некоторых странах даже берут дополнительную комиссию. Например, в Турции с 2019 года повсеместно введена комиссия 4-8% за съем наличных с карты другого банка. Так что перед отъездом стоит внимательно изучить курс обмена на родине и сравнить с курсом в том месте, куда отправляетесь.

Планируем отдых в несезон

Спрос на те или иные направления для путешествий напрямую зависит от сезона. Не обязательно ехать на море зимой, но избегать туристического «пика» стоит. В этот период поездки бывают очень затратными во многих аспектах, начиная с покупки билетов. Только представьте: обилие отдыхающих и часовые очереди в туристические места. Таким путешествием вряд ли получится насладиться. Зачастую выгодным периодом для отдыха оказывается сентябрь — погода по-прежнему курортная, но отдыхающих уже гораздо меньше. Изучите погоду и спрос по сезонам в стране, куда планируете отправиться.

Жилищный вопрос

Присмотритесь к альтернативным вариантам жилья — помимо дорогостоящих отелей, остановиться можно в хостелах и съемных квартирах. Первый вариант считается самым бюджетным, но наименее комфортным, ведь спать, скорее всего, придется в комнате с незнакомцами. А вот аренда дарит много бонусов, особенно путешествующим в компании. Во-первых, этот вариант, как правило, обходится дешевле номера в отеле, во-вторых, он сохраняет домашнюю обстановку — можно самостоятельно готовить еду и даже стирать одежду. Это наилучший вариант для путешествующих с детьми, а еще для больших компаний — так поездка становится не еще и очень веселой.

Готовим и едим дома

Об основной графе расходов как в жизни, так и в поездках — о еде. Без тура с опцией «все включено» львиная доля бюджета уходит на кафе, рестораны или стрит-фуд, что довольно болезненно для наших сбережений. Прекрасной альтернативой будет выбор в пользу самостоятельного приготовления еды и перекусов в дорогу. Главное — найти местный супермаркет или рынок. Таким нехитрым способом можно сэкономить 20-30% средств за поездку, и тот же ужин будет стоить не 2000-3000 рублей, а до 500.

Откажитесь от туров

Может показаться, что проще всего обратиться к агенту для подбора недорогого тура, однако это не всегда так. Турагентства и операторы берут от 6% до 17% комиссии за составление плана поездки. Забронировать номер в отеле или купить билеты можно самостоятельно на сайтах агрегаторов, например, на Яндекс Путешествиях. К тому же, так появляется шанс поймать выгодные предложения или попасть на щедрые акции. Еще можно связаться с отелем напрямую и узнать о наличии бюджетных вариантов размещения — если там много свободных мест, персонал может пойти навстречу и уступить в цене.

Перемещения внутри страны

Не секрет, что выгоднее всего в путешествиях пользоваться общественным транспортом. Во многих странах есть проездные карты и абонементы, которые позволяют существенно экономить на поездках. Еще одним бюджетным способом перемещения будет велосипед: чем больший срок аренды, тем дешевле он обойдется. В некоторых случаях это транспортное средство может достаться и бесплатно, например, в Копенгагене есть возможность взять муниципальный велосипед напрокат на любой срок без затрат.