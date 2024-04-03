Какие предметы нельзя брать с собой в Сочи

Важно отметить, что воздушные перевозчики категорически запрещают провоз вещей, которые на первый взгляд кажутся безопасными. Например, это относится к игрушечным пистолетам, которые могут вызвать эмоциональные реакции как у детей, так и у взрослых при их конфискации во время досмотра. Подобные предметы рекомендуется поместить в багаж.

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Существует также категория запрещенных предметов, к которым относится алкоголь. Пронос спиртных напитков в ручной клади запрещен, и их следует помещать в зарегистрированный багаж. Инциденты с алкоголем часто возникают при досмотрах, где некоторые пассажиры не соглашаются с правилами и пытаются употребить его на месте.

Также важно помнить о запрете на провоз жидкостей объемом более 100 мл в ручной клади, включая такие товары как мед, вино, варенье, аджика, а также косметические средства. Однако существуют исключения для лекарств, детского питания и специальных диетических продуктов.Напоминается, что пассажирам следует быть внимательными к правилам перевозки, чтобы избежать неудобств и задержек при досмотре и посадке на борт самолета.