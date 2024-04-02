Невозвратные тарифы в отелях будут на 30 процентов ниже обычных

Невозвратные тарифы в российских гостиницах планируют сделать максимум на 30 процентов дешевле обычных, сообщил директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач на круглом столе в Госдуме.

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В Минэкономразвития разработали законопроект, позволяющий отелям устанавливать не только возвратные, но и невозвратные тарифы на проживание в номерах. Документ готовят к внесению в Госдуму. Авторы инициативы хотят зафиксировать разницу между этими видами тарифов, чтобы не было злоупотреблений со стороны гостиниц.

«Разницу, согласованную с отраслью, между невозвратным и возвратным тарифом мы предлагаем вводить, чтобы она была не более 30 процентов», — отметил Трач.

Сниженный тариф планируют ввести для всех видов номеров во всех категориях отелей.