Невозвратные тарифы в отелях будут на 30 процентов ниже обычных
Невозвратные тарифы в российских гостиницах планируют сделать максимум на 30 процентов дешевле обычных, сообщил директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач на круглом столе в Госдуме.
В Минэкономразвития разработали законопроект, позволяющий отелям устанавливать не только возвратные, но и невозвратные тарифы на проживание в номерах. Документ готовят к внесению в Госдуму. Авторы инициативы хотят зафиксировать разницу между этими видами тарифов, чтобы не было злоупотреблений со стороны гостиниц.
«Разницу, согласованную с отраслью, между невозвратным и возвратным тарифом мы предлагаем вводить, чтобы она была не более 30 процентов», — отметил Трач.
Сниженный тариф планируют ввести для всех видов номеров во всех категориях отелей.