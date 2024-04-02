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Эксперт Голов посоветовал покупать туры на лето как можно раньше

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что выгоднее покупать туры на лето как можно раньше.

Эксперт посоветовал покупать туры на лето как можно раньше
© Вечерняя Москва
— Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остается меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет, — отметил он в комментарии «360».

Голов уточнил, что отдых в Крыму или Абхазии обойдется дешевле, чем в Сочи. Если речь идет о летнем, но не пляжном отдыхе, популярные направления — Калининград, Алтайский край, Байкал. Также растет спрос на отдых в России, потому что большая часть зарубежных направлений недоступны для многих россиян.

Президент России Владимир Путин обсудил с главами регионов страны развитие проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Глава государства указал, что страна должна эффективно использовать свои возможности, передает Царьград.

Среди множества направлений для летнего отдыха у моря у россиян большой популярностью традиционно пользуется Турция. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько востребовано это направление сегодня и можно ли урвать путевки по приятной цене.

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