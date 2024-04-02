Эксперт посоветовал покупать туры на лето как можно раньше

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что выгоднее покупать туры на лето как можно раньше.

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— Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остается меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет, — отметил он в комментарии «360».

Голов уточнил, что отдых в Крыму или Абхазии обойдется дешевле, чем в Сочи. Если речь идет о летнем, но не пляжном отдыхе, популярные направления — Калининград, Алтайский край, Байкал. Также растет спрос на отдых в России, потому что большая часть зарубежных направлений недоступны для многих россиян.

Президент России Владимир Путин обсудил с главами регионов страны развитие проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Глава государства указал, что страна должна эффективно использовать свои возможности, передает Царьград.

Среди множества направлений для летнего отдыха у моря у россиян большой популярностью традиционно пользуется Турция. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько востребовано это направление сегодня и можно ли урвать путевки по приятной цене.