Как получить компенсацию за задержку рейса

С 1 апреля авиаперевозчики в России должны выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей за час. К этому их обязывает обновленный Воздушный кодекс. О том, в каких случаях можно получить компенсацию, рассказал юрист Дмитрий Кваша, пишет «Вечерняя Москва».

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До настоящего времени сумма компенсации была 25 рублей за час задержки. С 1 апреля она выросла вчетверо.

«Россияне смогут получить компенсацию, если по вине авиакомпании самолет прилетел позже назначенного времени, сотрудники не успели в срок подготовить борт к полету или экипаж прибыл в аэропорт не вовремя. Все, что не связано с безопасностью воздушного судна», – объяснил Кваша.

Не компенсируются случаи из-за ситуаций, которые не зависят от авиакомпании, отметил юрист. Он назвал это спорным моментом.

«Под этот предлог можно подставить все, что выгодно авиакомпании. На данном этапе непонятно, какие моменты авиакомпании смогут интерпретировать как обеспечение должной безопасности полетов, из-за которых произошла задержка», – сказал Кваша.

По словам юриста, чтобы получить компенсацию при задержке рейса, необходимо написать заявление в авиакомпанию, приложить билет, указать время задержки, данные банковской карты для перевода денежных средств. Сроки выплат могут достигать 30 дней.

Новые правила могут быть впервые применены в связи с недавним случаем в аэропорту «Домодедово», где самолет столкнулся с машиной техобслуживания. В результате столкновения было повреждено днище воздушного судна. Как сообщалось, время ожидания следующего рейса должно было составить около восьми часов.